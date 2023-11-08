ПРОСТО О СЛОЖНОМ Всё-таки тяжелая работа у тех, кто пытается представить Россию , в виде ёжика. Правда вместо иголок ножи, которые нам в спину постоянно кто-то втыкает.
Про очередной "нож в спину", теперь от Казахстана
Комментарии
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КУАТ
Может для этого президент совершает очередной визит.
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8 час.
Александр Семенов
Цитата: "Захарова не имеет привычки распространяться по любому поводу о личной жизни, но чтобы развеять слухи со стороны "доброжелателей", она рассказала, что родила свою дочь не в Соединённых штатах Америки, а в родильном доме столичной больницы №67." https://dzen.ru/a/XwOitJtBf1ACNA86 Старая сволочь, Алтаевская Сплетница. Документально с фактами опровергните эту статью.
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7 час.
Владимир Алтайцев
В её официальной биографии прямо написано, что родила она в США в 2010 году. Так что сплетни собираешь тыы.
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2 час.
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