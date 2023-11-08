Про очередной "нож в спину", теперь от Казахстана

Александр Семенов

Цитата: "Захарова не имеет привычки распространяться по любому поводу о личной жизни, но чтобы развеять слухи со стороны "доброжелателей", она рассказала, что родила свою дочь не в Соединённых штатах Америки, а в родильном доме столичной больницы №67." https://dzen.ru/a/XwOitJtBf1ACNA86 Старая сволочь, Алтаевская Сплетница. Документально с фактами опровергните эту статью.