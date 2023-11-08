Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 487 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Жигалина
    Вот она сущность депутатов. Спляшут от радости.позорище.В Госдуме вновь п...
  • Валерий Ребров
    Пора повторить расстрел парламента 1993 года, не выпуская депутатов из залаВ Госдуме вновь п...
  • Дмитрий Бакланов
    Задействованным в этом процессе европейцам насрать на убытки ЕС. Они имеют доход, а на остальное им фиолетово. Хозяев...Израиль - Газа: в...

Про очередной "нож в спину", теперь от Казахстана

Про очередной "нож в спину", теперь от Казахстана

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Всё-таки тяжелая работа у тех, кто пытается представить Россию , в виде ёжика. Правда вместо иголок ножи, которые нам в спину постоянно кто-то втыкает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КУАТ
Может для этого президент совершает очередной визит.
Ответить
8 час.
Александр Семенов
Цитата: &quot;Захарова не имеет привычки распространяться по любому поводу о личной жизни, но чтобы развеять слухи со стороны &quot;доброжелателей&quot;, она рассказала, что родила свою дочь не в Соединённых штатах Америки, а в родильном доме столичной больницы №67.&quot; https://dzen.ru/a/XwOitJtBf1ACNA86 Старая сволочь, Алтаевская Сплетница. Документально с фактами опровергните эту статью.
Ответить
7 час.
Владимир Алтайцев
В её  официальной  биографии прямо написано, что родила  она в США в 2010  году. Так что сплетни собираешь тыы.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх