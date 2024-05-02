Иностранный агент получил 11 лет за шпионаж

Гражданин Украины получил 11 лет колонии за шпионаж и передачу сведений о ВС РФ в Запорожской области, сообщают «Известия» со ссылкой на данные регионального управления Федеральной службы безопасности РФ.
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