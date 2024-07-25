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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дарья Клепикова: «Точно буду смотреть Олимпиаду, сравнивать, какие у меня плохие стороны. Что надо улучшить, над чем работать»

Сегодня в финале Кубка России в Екатеринбурге Клепикова установила рекорд страны, проплыв 100‑метровку вольным стилем за 53,36 секунды.

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