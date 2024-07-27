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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Управленцы НБА не согласны с тем, что путь «Бостона» к титулу был слишком легким: «Это полная чушь»

Ряд управленцев во время общения с Heavy отвергли распространенное мнение о том, что путь «Селтикс» к титулу был слишком легким.

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