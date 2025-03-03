О погоде в Тюмени на март рассказал синоптик Илья Винштейн

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...зачем такие сюрпризы? Обязательно надо переходить к источнику чтоб узнать о чём идет речь??? Выпадение осадков в соответствии с нормой Необычно тёплым обещает быть в Тюменской области начавшийся мартовский месяц. Синоптик Илья Винштейн проинформировал о том, что на территории города Тюмени на два градуса ожидается превышение среднемесячной температуры в сравнении с актуальной существующей климатической нормой. В телеграм-канале "Погода 72 — погода в Тюмени" Илья Винштейн написал о том, что в течение первой половины марта температура воздуха на территории города Тюмени в дневные часы будет колебаться от плюс двух до минус пяти градусов. В ночные часы температурные колебания на территории города Тюмени будут варьироваться от минус трёх до минус двенадцати градусов. В отдельные дни в городе Тюмени возможно понижение температуры до минус пятнадцати градусов. Дневная температура воздуха в течение второй мартовской половины будет составлять от нуля до плюс шести градусов, в ночные часы ожидается понижение температуры от минус четырёх до минус девяти градусов. Выпадение осадков в течение марта ожидается в количестве около двадцати двух миллиметров за месяц, что соответствует норме.