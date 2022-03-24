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Италия пропускает второй ЧМ подряд – впервые в истории. В 2017-м сборная уступила в стыках шведам

Сборная Италии впервые в истории пропускает два чемпионата мира подряд. Команда Роберто Манчини сегодня потерпела поражение от Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче и лишилась возможности выступить на турнире в Катаре.

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