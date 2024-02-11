Астролог Анжела Перл пообещала волшебный поток удачи трем знакам зодиака

Наступивший по китайскому календарю год Зеленого Дракона, по мнению известного астролога Анжелы Перл, будет очень счастливым для тех представителей зодиакального круга, кто не боится перемен и готов к обновлению, сообщает портал TopNews.
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