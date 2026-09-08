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Иркутск Сегодня

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Три двора заканчивают ремонтировать в Свердловском округе Иркутска

В Свердловском округе Иркутска завершают ремонт трех дворов. Всего в округе в этом году в ремонте 13 дворов многоквартирных домов, в которых выполняют работы за счет средств фонда поддержки избирательных округов.

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