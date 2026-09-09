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Нижегородская правда

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В центре Уфы с 10 по 14 сентября перекроют ряд улиц из-за марафона

В ближайшие выходные, 12 и 13 сентября, в столице Башкирии пройдёт Уфимский международный марафон, в связи с чем будут введены ограничения на движение транспорта.

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