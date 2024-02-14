Президент Монголии решил указать России где её место после интервью Путина Карлсону

Natalija Osminina Мы забываем то, что было и помним то, чего не было. Так работает пропаганда

вячеслав вагин ковешников Чем давнее история , тем более точные знания у историков . В настоящем на одно и то же событие по нескольку различающихся мнений , но зато пару тысяч лет назад , для примера , доподлинно известно что говорил или ел пророк Иешуа (или Иисус), а 900 лет назад все известно про пророка Магомета ))А сейчас правды про вчерашнее событие не прознаешь , одни говорят одно , другие второе , остальные третье ))