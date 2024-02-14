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Президент Монголии решил указать России где её место после интервью Путина Карлсону

Президент Монголии решил указать России где её место после интервью Путина Карлсону

В мире, где политические заявления могут иметь непредсказуемые последствия, недавнее действие бывшего президента Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа вызвало волну обеспокоенности и напряжённости.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Мы забываем то, что было и помним то, чего не было. Так работает пропаганда
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1 час.
вячеслав вагин ковешников
Чем давнее история , тем более точные знания у историков . В настоящем на одно и то же событие по нескольку различающихся мнений , но зато пару тысяч лет назад , для примера , доподлинно известно что говорил или ел пророк Иешуа (или Иисус), а 900 лет назад все известно про пророка Магомета ))А сейчас правды про вчерашнее событие не прознаешь , одни говорят одно , другие второе , остальные третье ))
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1 час.
Николай Арзамасцев
Ух, какой ажиотаж! Ну, замахнул мужик пузырь своей родной водки &quot;Чингиз Хан&quot;, ну, потянуло его с бодуна на хохмы. У них, у бывших (у всех, не только у монгольских) типа ЛИДЕРОВ всю оставшуюся жизнь свербит в заднице желание напоминать о себе любыми способами! Особенно- после третьего стакана...
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1 час.

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