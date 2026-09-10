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Ротенберг хотел бы видеть Загитову тренером в академии фигурного катания «Красная машина»: «Она будет серьезным усилением для тренерского цеха»

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что хотел бы видеть Алину Загитову тренером в своей будущей академии фигурного катания «Красная машина» – Вы говорили, что будете открывать академию фигурного катания «Красная машина».

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