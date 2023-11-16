Для детей участников СВО от других браков отменили плану за школы и детсады в Казани

С 1 сентября по 31 декабря 2023 года в Казани было принято решение об отмене родительской платы за посещение школ и детских садов для детей, родившихся от предыдущих браков супругов участников специальной военной операции.
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