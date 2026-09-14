На украинскую железную дорогу продолжается системная атака, — «Укрзализныця». Из-за угроз и повреждений от ударов дронов многие пассажирские составы идут с задержками.
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Если поезда ходят ,значит надо повторить удары.