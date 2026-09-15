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Царьград

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Канье Уэст: суд в Воронеже 7 октября рассмотрит иск к Say Agency

Канье Уэст: суд в Воронеже 7 октября рассмотрит иск к Say Agency

Центральный районный суд Воронежа назначил на 7 октября слушание по иску от гражданина Евгения Рассказова к компании Say Agency, организатору концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

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