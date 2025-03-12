Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг вносят в Госдуму. Об этом в своем Telegram-канале написала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
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