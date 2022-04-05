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"Я бы туда не сунулся точно": обстановка на улицах реально озадачила жителей Приморья

"Я бы туда не сунулся точно": обстановка на улицах реально озадачила жителей Приморья

Жителей Приморья реально озадачила обстановка на улицах. Как пояснили подписчики в Telegram — канале pogoda_25_region (12+), очень густой туман опустился на поселок Краскино в Хасанском районе.

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