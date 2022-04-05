"Я бы туда не сунулся точно": обстановка на улицах реально озадачила жителей Приморья

Жителей Приморья реально озадачила обстановка на улицах. Как пояснили подписчики в Telegram — канале pogoda_25_region (12+), очень густой туман опустился на поселок Краскино в Хасанском районе.
Популярные статьи
- Если в России запретят вывески на иностранных языках: Уссурийск на следующий день
- Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции продолжают наносить высокоточным ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и технике ВСУ
- Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Свежие комментарии