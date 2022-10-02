РАДЧЕНКО: В короткий промежуток времени «Зенит» проводит разные матчи, с разной самоотдачей – есть над чем работать

«Все ожидали, что в этом матче будет более упорная борьба между «Зенитом» и «Ростовом», и многие задавались вопросом: сможет ли «Зенит» восстановиться после 0:3 от «Спартака»? – прокомментировал победу «Зенита» в матче 11-го тура РПЛ над дончанами (3:1) бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко.
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