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Президент NAIZA о Жасулана Акимжана: «Он очень сильный и талантливый боец. Вопрос в подготовке»

Президент NAIZA Нурбек Карабала поделился своим мнением о претенденте лиги Eagle FC Жасулане Акимжане: «У него есть такое качество, когда он расслабляется.

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