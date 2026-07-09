Кристиан Хорнер: «Вернусь в «Ф-1» только в роли, которая позволит на что-то влиять и побеждать»

Бывший руководитель « Ред Булл » Кристиан Хорнер рассказал о том, что рассматривает возможность вернуться в «Формулу-1», но сделает это только в том случае, если получит должность с соответствующими возможностями и полномочиями, а также будет видеть реальные перспективы для побед.
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