Кристиан Хорнер: «Вернусь в «Ф-1» только в роли, которая позволит на что-то влиять и побеждать»

Бывший руководитель « Ред Булл » Кристиан Хорнер рассказал о том, что рассматривает возможность вернуться в «Формулу-1», но сделает это только в том случае, если получит должность с соответствующими возможностями и полномочиями, а также будет видеть реальные перспективы для побед.