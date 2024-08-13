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"Отдала всё, что нажито": Задержана соучастница группировки, укравшей у Долиной 200 млн: Все следы ведут на Украину

"Отдала всё, что нажито": Задержана соучастница группировки, укравшей у Долиной 200 млн: Все следы ведут на Украину

У народной артистки Ларисы Долиной украли около 200 млн рублей, обманом вынудив продать даже квартиру.

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