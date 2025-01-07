Лукашенко обвинил Зеленского во втягивании Белоруссии в войну

Об этом он заявил во время Рождественской службы в храме.фото: president.gov.byУкраинский лидер Владимир Зеленский втягивает Белоруссию в конфликт, заявил 7 января белорусский лидер Александр Лукашенко во время Рождественской службы в храме.
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