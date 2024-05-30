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Царьград

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«Петухи есть, а рук нет»: названы причины резкого роста цен на яйца

«Петухи есть, а рук нет»: названы причины резкого роста цен на яйца

Президент компании X5 Group (владеет сетями «Чижик, «Пятерочка» и «Перекресток») Екатерина Лобачева назвала причины резкого скачка цен на яйца в последнем квартале 2023 года.

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