Украина — это мелочь: Трамп предложит России глобальную историческую сделку

Lora Некрасова

Трамп предложить Путину может что угодно, какого хочешь журавля в небе. Обещать - это их историческая миссия. Но есть такая русско-белорусская пословица "Обещанка - цацанка, дураку радость". Путин и сам признавал, что "нас обманули".