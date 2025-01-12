Медвежий угол
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Медвежий угол

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Украина — это мелочь: Трамп предложит России глобальную историческую сделку

Украина — это мелочь: Трамп предложит России глобальную историческую сделку

РИА Новости Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Кирилл Стрельников Атлантические либерал-глобалистские элиты, в свое время самонадеянно сказавшие "гоп" по поводу "конца истории" и окончательного доминирования Запада, сейчас имеют бледный вид, а все их планы торжественно едут на помойку.

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Комментарии
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Vlad Snegin
КОРОЧЕ ,америка забивает охренительный клин между РФ и Китаем!
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4 час.
Lora Некрасова
Трамп предложить Путину может что угодно, какого хочешь журавля в небе. Обещать - это их историческая миссия. Но есть такая русско-белорусская пословица &quot;Обещанка - цацанка, дураку радость&quot;. Путин и сам признавал, что &quot;нас обманули&quot;.
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3 час.
людмила михайлик
Штатам. Верить нельзя,хотят жить за счёт стран
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2 час.

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