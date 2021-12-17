Хакнем

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Вы тоже совершаете эти ошибки? Воззвание к старикам — молодым не читать!

Вы тоже совершаете эти ошибки? Воззвание к старикам — молодым не читать!

Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты (в этой рубрике размещаются посты наших подписчиков) Вы тоже совершаете эти ошибки? Воззвание к старикам — молодым не читать! Иду из магазина по обочине дороги.

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