Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты (в этой рубрике размещаются посты наших подписчиков) Вы тоже совершаете эти ошибки? Воззвание к старикам — молодым не читать! Иду из магазина по обочине дороги.
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