В Госдуме рассказали об изменениях в законодательстве с 1 апреля

Депутат Госдумы от Владимирской и Ивановской областей, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия») рассказал RT о новшествах в законодательстве с 1 апреля.
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