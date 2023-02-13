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Reuters: запасы оружия на Западе достигли критически низких значений

НАТО планирует обратиться к странам альянса с просьбой увеличить количество оружия в своих запасах, поскольку поставки Киеву достигли критически низких значений в западных странах.

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