Новый член СПЧ Коц рассказал, какие вопросы хотел задать Путину, но не успел

Военный корреспондент и член СПЧ Александр Коц заявил "Газете.Ru", что на вчерашней встрече президента РФ Владимира Путина с участниками Совета хотел поднять вопросы, с которыми к нему обращаются родственники военнослужащих, однако не успел.
Военный корреспондент и член СПЧ Александр Коц заявил "Газете.Ru", что на вчерашней встрече президента РФ Владимира Путина с участниками Совета хотел поднять вопросы, с которыми к нему обращаются родственники военнослужащих, однако не успел.
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