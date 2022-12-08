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Новый член СПЧ Коц рассказал, какие вопросы хотел задать Путину, но не успел

Новый член СПЧ Коц рассказал, какие вопросы хотел задать Путину, но не успел

Военный корреспондент и член СПЧ Александр Коц заявил "Газете.Ru", что на вчерашней встрече президента РФ Владимира Путина с участниками Совета хотел поднять вопросы, с которыми к нему обращаются родственники военнослужащих, однако не успел.

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