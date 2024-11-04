Shopping IL стартовал: скидки до 50%

В Израиле стартовала главная online распродажа Shopping IL, в рамках которой, сайт бренда элитного нижнего белья Jack Kuba предлагает скидки до 50% на самые различные категории своих товаров: бюстгальтеры, трусики, колготки, пижамы, корректирующее белье и многое другое .
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