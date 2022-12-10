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Ничушкин провел первый матч после травмы: 3 броска и «+1» за 22:02 с «Рейнджерс»

Валерий Ничушкин вернулся в состав «Колорадо» и провел первый матч после травмы. Российский нападающий сыграл впервые с 25 октября.

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