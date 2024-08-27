Собянин: Нацпроект помог на 20% увеличить выпуск бионических протезов

Столичная компания "Моторика" занимается медицинской кибернетикой, разрабатывая и производя протезы рук, ног и ассистивные устройства, которыми человек искусно управляет для восполнения функций и поддержки своего здоровья.
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