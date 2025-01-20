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Царьград

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ВСУ приманивают людей "мяукающими" шкафами: Мины шифруют под котят

ВСУ приманивают людей "мяукающими" шкафами: Мины шифруют под котят

Русский сапер рассказал, как украинские националисты минируют шкафы и тумбочки.Боевики Зеленского всё более изощренно подходят к своей задаче по убийству мирного населения.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Мяукнуть нашим надо на всю территорию недостраны ((((
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