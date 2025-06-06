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Царьград

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Русский "Искандер" "заткнул" Patriot под Киевом. Чем ещё ответила Россия на теракты?

Русский "Искандер" "заткнул" Patriot под Киевом. Чем ещё ответила Россия на теракты?

Сегодня ночью по всей Украине была объявлена воздушная тревога, но больше всего русская армия уделила внимание столице.

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