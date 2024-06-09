Александр Проханов: Крымский мост — это эпос вековечной русской войны, неизбежной русской Победы

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Виктор Попов

Автору Статьи! Уже Можно СПРАВЛЯТЬ Годовщину(!) ЗАКРЫТИЯ Почтовых Отделений в Моей Деревне и Соседних!!! Почту и ПЕНСИЮ Развозят Нам с ГОРОДА!!! Вот Это - НАСТОЯЩИЙ(!!!) "Эпос"!!! А Вы, с каким то Крымским Мостом? Эх! - Проханов, Проханов!