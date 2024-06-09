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Александр Проханов: Крымский мост — это эпос вековечной русской войны, неизбежной русской Победы

Александр Проханов: Крымский мост — это эпос вековечной русской войны, неизбежной русской Победы

Крымский мост — восхитительный, волшебный, парящий над морской лазурью. Его белые арки — как два ангельских крыла.

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Комментарии
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Андрей Бедный
Скорее &quot;Михалыч в красных труселях ))) Стоит и манит, манит, манит..,&quot;
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57 мин.
YYYYYYY XXXXXXX
Андерсен
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46 мин.
ВП
Виктор Попов
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