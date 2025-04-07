Финансист Леонова: в новых регионах РФ с 1 июля начнут по-новому считать пенсии

Согласно принятому в декабре 2024 года закону, регулирующему пенсионное обеспечение проживающих в новых регионах России граждан, с 1 июля начнут по-другому считать трудовой стаж для учета страховой пенсии.
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