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Газета.ру

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Финансист Леонова: в новых регионах РФ с 1 июля начнут по-новому считать пенсии

Финансист Леонова: в новых регионах РФ с 1 июля начнут по-новому считать пенсии

Согласно принятому в декабре 2024 года закону, регулирующему пенсионное обеспечение проживающих в новых регионах России граждан, с 1 июля начнут по-другому считать трудовой стаж для учета страховой пенсии.

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