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Несекретные материалы

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Технология 5G-A создает воздушный мост специально для интеллектуального здравоохранения 

Технология 5G-A создает воздушный мост специально для интеллектуального здравоохранения 

В настоящее время в процессе транспортировки медицинских материалов существует два слабых места: медленное реагирование на экстренные медицинские потребности и несбалансированное распределение медицинских ресурсов.

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