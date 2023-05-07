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Что общего между Сарой Джессикой Паркер и ее героиней в сериале «Секс в большом городе»?

Что общего между Сарой Джессикой Паркер и ее героиней в сериале «Секс в большом городе»?

Признаться, многие из нас знают часто называют Сару Джессику Паркер Кэрри Брэдшоу. Хотя актриса снялась и во многих других постановках, но настоящая слава наступила у нее после сериала «Секс в большом городе».

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