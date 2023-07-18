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«Краснодар» показал зеленую и светло-мятную форму на новый сезон. Ее выпустили под своим брендом

«Краснодар» показал зеленую и светло-мятную форму на новый сезон. Ее выпустили под своим брендом

Домашний комплект выполнен в традиционной палитре клубных цветов – от темно-зеленого до неонового. Паттерн домашней футболки связывает в своем дизайне палитру цветов стадиона и его изумрудный газон.

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