Среднеазиатская мобильная дивизия прикроет тыл СВО, а может, и фланги. За что будут воевать 10 тысяч мигрантов, отправленных на фронт? Около 10 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, были направлены в зону СВО.
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