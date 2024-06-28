Среднеазиатская мобильная дивизия прикроет тыл СВО, а может, и фланги. За что будут воевать 10 тысяч мигрантов, отправленных на фронт? Около 10 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, были направлены в зону СВО.