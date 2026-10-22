МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российская академия музыки имени Гнесиных рассчитывает расширить сотрудничество со странами Ближнего Востока и привлечь к обучению студентов из ОАЭ и Ирана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым