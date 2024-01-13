По тихому продали предприятие по Литию

В день визита Риши Сунака Украина сделала британским партнерам щедрый подарок: австралийская European Lithium закрыла сделку о приобретении компании ООО "Европейский литий Украина" (бывшая Петро-Консалтинг) с литиевыми лицензиями в Украине.
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