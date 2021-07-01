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Александр Васильев: «Илья Прусикин и Софья Таюрская поставили на старомодный эпатаж»

Александр Васильев: «Илья Прусикин и Софья Таюрская поставили на старомодный эпатаж»

В последние годы много говорили о том, что в российском шоу-бизнесе правит бал «старая гвардия», не. Александр Васильев Павел Соседов Бритни Спирс и «Битлз» «Бутерброды» уже не в моде Из Секонд-хенда Когда перчатки подобраны не в тон В полной гармонии Любой мальчик 13 лет Оригинально Брук Шилдс Из дедушкиного сундука Модная катастрофа Из гардероба ранней Нюши Аки американка Недовольная жизнью домохозяйка Круэлла и хиппи Усики фаната «Би Джиз» В последние годы много говорили о том, что в российском шоу-бизнесе правит бал «старая гвардия», не давая ходу молодым.

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