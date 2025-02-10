Фермеры на тракторах и танках заблокировали центр Лондона

ЛОНДОН, 10 февраля, ФедералПресс. В правительственном квартале Лондона Уайтхолл развернулась масштабная акция протеста: сотни британских фермеров прибыли на тракторах, выражая недовольство новым налогом на унаследованные сельскохозяйственные земли.
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