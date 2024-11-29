Берлинский конгресс: путем полумер или Пролог к Первой мировой

Всем, изображенным здесь деятелям, и в страшном сне не могли привидеться геополитические последствия принятых ими решений Неудачный выбор императора В цикле бесед, предыстории Берлинского конгресса и ему самому посвященных, мы, наконец, добрались до 13 июня 1878 г.