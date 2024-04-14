Русский моряк Колчанов вышел на связь с судна, захваченного иранским спецназом

Тимофей Колчанов, единственный уроженец России, оказавшийся в команде захваченного КСИР контейнеровозаКорпус стражей исламской революции – спецподразделение ВС Ирана – в минувшую субботу захватил судно, связанное с израильским миллиардером.
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