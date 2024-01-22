Журналист Мэтт Мур: «Руководители НБА с интересом ждут, как «Майами» будет разбираться с контрактной ситуацией Джимми Батлера»

Звездный защитник имеет опцию игрока на сезон-25/26 на 52 миллиона долларов. «Руководители НБА с интересом ждут, как «Майами» будет разбираться с контрактной ситуацией Джимми Батлера, который имеет опцию игрока на последний сезон», – информирует обозреватель Action Network Мэтт Мур.