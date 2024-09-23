РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Киселева
    ПОЧЕРК! НО НЕ поДчерк🤔Новые эпизоды, ст...
  • Светлана Зуева
    Интересно,что дети умерли,а взрослых уже домой....странно....Родители узнали, ...
  • Георгий Михалев
    Очередная версия, а когда будут результаты экспертизы? Соседей допросили? Потерпевших, на предмет конфликта с соседям...Появилось прямое ...

Дуда припомнил Украине сотрудничество с Гитлером и участие в Холокосте

В прошлом Украины есть немало неприятных моментов, связанных с периодом Второй мировой войны. Поэтому поиск взаимопонимания с Польшей, в том числе по историческим вопросам, находится в интересах самих же украинцев, заявил польский лидер Анджей Дуда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
&quot;Прошу помнить, что украинцы имеют очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны&quot; .......... вот кто бы тявкал! Пшеки и до ВОВ со всеми славянами творили геноцид похлеще гестапо. Если Дундук забыл, можем и напомнить.... Мы то помним начало 20-го века, и так же помним кто продал свою Веру.... по историческим меркам не так уж и давно............
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх