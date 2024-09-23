В прошлом Украины есть немало неприятных моментов, связанных с периодом Второй мировой войны. Поэтому поиск взаимопонимания с Польшей, в том числе по историческим вопросам, находится в интересах самих же украинцев, заявил польский лидер Анджей Дуда.
Дуда припомнил Украине сотрудничество с Гитлером и участие в Холокосте
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Дмитрий Гурин
"Прошу помнить, что украинцы имеют очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны" .......... вот кто бы тявкал! Пшеки и до ВОВ со всеми славянами творили геноцид похлеще гестапо. Если Дундук забыл, можем и напомнить.... Мы то помним начало 20-го века, и так же помним кто продал свою Веру.... по историческим меркам не так уж и давно............
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