Дуда припомнил Украине сотрудничество с Гитлером и участие в Холокосте

Дмитрий Гурин

"Прошу помнить, что украинцы имеют очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны" .......... вот кто бы тявкал! Пшеки и до ВОВ со всеми славянами творили геноцид похлеще гестапо. Если Дундук забыл, можем и напомнить.... Мы то помним начало 20-го века, и так же помним кто продал свою Веру.... по историческим меркам не так уж и давно............