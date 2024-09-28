Историк рассказала, что даст монография «Украинство» учившимся на Украине

Коллективная монография «Украинство» является очень важным трудом, который еще предстоит осмыслить, особенно тем, кто учился в период Украины, заявила историк, доцент кафедры туризма Приазовского государственного технического университета Ольга Шмачкова на презентации книги в Мариуполе 28 сентября, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.