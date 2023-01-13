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Житель Хабаровского края выплатит 100 тысяч рублей почтальону, искусанному псом

Житель Хабаровского края выплатит 100 тысяч рублей почтальону, искусанному псом

Судебные приставы в поселке Хурмули Солнечного района Хабаровского края взыскали с местного жителя 100 тысяч рублей в пользу почтальона, которую искусала его собака.

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