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Захарова допустила прослушку США Зеленского и Залужного

Захарова допустила прослушку США Зеленского и Залужного

Global look press/Keystone Press Agency/Ukrainian Presidential Press Off США могут прослушивать президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного или получать донесения об их разговорах, предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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