Захарова допустила прослушку США Зеленского и Залужного

Global look press/Keystone Press Agency/Ukrainian Presidential Press Off США могут прослушивать президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного или получать донесения об их разговорах, предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии