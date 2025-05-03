Почему корпоративный контент не работает и как это исправить?

Большинство корпоративных медиаресурсов выглядят как скучный отчёт о проделанной работе. Формальные посты, одинаковые у десятков компаний: вдохновляющие цитаты, пересказ новостей отрасли, итоги, которые неинтересны даже собственным сотрудникам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)