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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Почему корпоративный контент не работает и как это исправить?

Большинство корпоративных медиаресурсов выглядят как скучный отчёт о проделанной работе. Формальные посты, одинаковые у десятков компаний: вдохновляющие цитаты, пересказ новостей отрасли, итоги, которые неинтересны даже собственным сотрудникам.

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